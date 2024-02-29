Стало известно, как изменится показатель бедности в России Голикова: снижение бедности в России по итогам 2023 года ожидается до 9,3%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По итогам 2023 года в России ожидается снижение уровня бедности до 9,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, аналогичный показатель за 2022 год составил 9,8%, передает ТАСС.

По данным за 2023 год, мы продолжаем снижать бедность в стране. Если по итогам 2022 года показатель бедности у нас составлял 9,8%, то по итогам 2023 года мы ожидаем эту цифру на уровне 9,3%, — сказала Голикова.

Также она отметила, что из федерального бюджета на реализацию социального контракта в 2024 году выделено 31,6 млрд рублей. Инициатива охватит 196 тысяч семей или порядка 530 тысяч россиян. Эффективность проекта можно будет увеличить, проведя донастройку деталей инициативы.

Ранее во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что число россиян, проживающих за чертой бедности, в 2023 году снизилось до 13,5 млн человек. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос остается острым и необходимым, решение проблемы находится в зоне постоянного внимания властей.

Также Путин сообщил о запуске нового национального проекта «Семья». По его словам, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества и ориентиром всей государственной стратегии.