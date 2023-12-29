Стало известно, как изменился уровень доверия россиян Путину ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину достиг 80%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень доверия граждан России президенту страны Владимиру Путину за неделю вырос на 0,3 процентных пункта и достиг 80%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом уровень одобрения его деятельности остался неизменным — 77,1%. Опрос проводился с 18 по 24 декабря, среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (плюс 0,3 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента не изменился и составляет 77,1%, — говорится в результатах изучения.

Также респонденты выразили свою оценку деятельности российского правительства. Ее одобряют 53,7% опрошенных, а работу непосредственно премьер-министра Михаила Мишустина — 54,5% респондентов. При этом доверие главе кабмина выросло на 0,9 процентных пункта до 62,9%.

Ранее россияне выбрали политика года. Опрос ВЦИОМа показал, что 55% российских граждан считают таковым Владимира Путина. В тройку лидеров также вошли глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.

Вместе с этим социологи изучили и настроения граждан России перед Новым годом. Опрос показал, что у 53% россиян оно хорошее. При этом треть респондентов не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника.