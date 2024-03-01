Стало известно, как изменился уровень доверия россиян Путину ВЦИОМ: 79,6% россиян доверяют Путину

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Президент РФ Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6% опрошенных россиян, что на 0,4 п. п. выше, чем неделей ранее, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О недоверии главе государства высказались 16,7% респондентов. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи граждан старше 18 лет.

Показатель одобрения деятельности президента с 19 по 25 февраля 2024 года составил 77,3% (+0,8 п. п. за неделю). <...> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,6% респондентов (+0,4 п. п. за неделю), — показал опрос.

Также у россиян повысился уровень доверия к премьер-министру Михаилу Мишустину — 61,9% (+0,3 п. п. за неделю). Работу правительства одобряют 56% респондентов (+1,8 п. п. за неделю).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство (68%) россиян поддерживают решение о проведении спецоперации на Украине. Такой же результат был получен в прошлом году. При этом после объявления СВО это решение поддержали 65% граждан.

Согласно опросу, 43% россиян понимают цели спецоперации на Украине. Среди них называют защиту России, разоружение Украины и недопущение размещения военных баз на ее территории. Меньше всего опрошенных заявили, что Россия хочет «оккупировать страну и присоединить ее».