Стало известно, как изменились цены на новостройки в России «Коммерсант»: средние цены на новостройки в России не изменились на фоне падения спроса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Строительство жилого дома

Средняя стоимость на новостройки в России не изменилась, несмотря на то, что покупатели решили отложить сделки, из-за чего спрос на новое жилье упал, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. При этом уточняется, что цена новостроек на крупнейших региональных рынках за месяц выросла на 0,3%, а объем предложения — на 3%.

Аналитики не исключают, что девелоперы позднее отреагируют на негативную конъюнктуру, пересмотрев планы по выводу новых проектов и предоставив вынужденные дисконты, — говорится в сообщении.

Согласно данным «ЦИАН.Аналитика», средняя стоимость новостроек в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях в октябре составила 139 тысяч рублей за квадратный метр. Уточняется, что за месяц этот показатель вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В то же время ценовая динамика в регионах оказалась неоднородной. Так, в Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра в новостройках упала на 2,4%, до 118,4 тысячи рублей, а в Ростове-на-Дону — выросла на 1,92%, до 86,7 тысячи рублей за квадратный метр. В столице же цена квадратного метра подросла на 0,3%, до 325,6 тысячи рублей.

Участники рынка едины во мнении, что период, во время которого некоторые сделки оказались поставлены на паузу, продлится недолго. В то же время они ожидают, что сохраняющаяся неопределенность — основной фактор, который тормозит рост спроса. Вдобавок ко всему количество новых проектов у застройщиков может сократиться из-за более сдержанного подхода к ценообразованию.

В конце сентября риелтор Валерий Летенков рассказал, что уезжающие из России из-за мобилизации москвичи пытаются продать свое жилье как можно скорее по сниженным ценам. По его словам, рынок недвижимости может испытать еще большие потрясения, если с него начнут исчезать застройщики и агентства недвижимости.