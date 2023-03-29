Стало известно, как избавиться от привычки читать плохие новости Психолог Сулим посоветовала найти замену привычке читать плохие новости

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Избавиться от привычки читать плохие новости можно, если найти этой зависимости положительную замену, считает кандидат психологических наук Софья Сулим. Она рассказала РИАМО, что негативную информацию следует заменить на позитивные ролики, блогеров, которые вызывают приятные эмоции, или книги.

Нужно найти замену, создать другую привычку для того, чтобы ощущать другой спектр чувств, например, радость, творческое вдохновение, сострадание. Самый простой способ: читать позитивные новости, книги, смотреть те ролики или следить за теми людьми, от которых становится внутри хорошо, — отметила психолог.

По словам Сулим, нужно выбирать такие источники информации, от которых человек не перегружается и чувствует себя хорошо. Она уточнила, что суть новостей заключается в получении объективных данных, поэтому не стоит лишний раз подвергать себя негативу. Психолог советует избавляться от новостных каналов, которые заставляют чувствовать себя плохо. Для этого вечером нужно проанализировать, как полученная информация повлияла на состояние в течение дня.

Сулим ранее предупредила о возникновении зависимости от негативных новостей. Она отметила, что человек не замечает момента, когда просматривание ленты новостей становится для него ежедневным ритуалом. По словам психолога, подобная зависимость формируется из-за чувства страха.