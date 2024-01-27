Стало известно, как ИИ может помочь на выборах в России В ЦИК заявили, что распознаваемость подписей с помощью ИИ доходит до 98%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Распознаваемость записей избирателей в подписном листе в поддержку участника выборной кампании при использовании нейросетей доходит до 98% и исключает ошибку человека, рассказал зампред Центризбирком РФ Николай Булаев. По его словам, которые приводит ТАСС, ЦИК проверяет подписи избирателей с помощью специального программно-технического комплекса проверки подписных листов (СПТК-ПЛ).

Мы проводили неоднократное тестирование и неоднократно презентовали действие этого программного комплекса. И все желающие, кто хотел объективно оценить его возможности, убедились в его работоспособности и очень высокой эффективности. Распознаваемость записей — 96–98%, — заявил он.

Булаев уточнил, что процесс проходит в два этапа: первоначальный отбор подписей для проверки делает машина и автоматически отправляет их в Государственную автоматизированную систему «Выборы», а потом формирует пакет для проверки в МВД. Сейчас это все делается в 8–10 раз быстрее по сравнению с ручной проверкой. На втором этапе система проводит оценку почерков, схожие объединяются в кластеры.

Потом почерковед в соответствии с методикой проводит детальную проверку и принимает решение, действительно ли подписи поставил один человек или же несколько с похожим почерком. На мой взгляд, это повышает качество работы и объективность выводов, которые делает почерковед, — добавил Булаев.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что для развития искусственного интеллекта необходимо уже сейчас разрабатывать законодательную базу. Он подчеркнул, что это важно в связи с широким применением нейросетей, в том числе для обеспечения безопасности государства.