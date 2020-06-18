Стало известно, как Генпрокуратура выбирала самые коррупционные регионы

https://static.news.ru/photo/037eb682-b17f-11ea-b7ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал, по каким критериям Генпрокуратура выбирала регионы с самым высоким и низким уровнем коррупции.

По словам эксперта, Ингушетия названа субъектом с низким уровнем коррупции из-за того, что там два года были массовые антикоррупционные зачистки.

В Московской области тоже прошли целые истории. Где наиболее активно работают правоохранители — именно там и определён наиболее высокий уровень коррупции. Надо понимать, что коррупция — это криминальный бизнес. И он построен по правилам: где больше денег, больше госзаказов и меньше контроля, там всегда будет коррупция, — рассказал радио Sputnik Кабанов.

Он добавил, что наименее коррумпированными областями, по его мнению, являются Тульская и Костромская. Кроме того, резко упали коррупционные проявления в Башкирии.

Как писал NEWS.ru, ранее генеральный прокурор страны Игорь Краснов выступил с докладом, в ходе которого рассказал, что уровень коррупционной преступности в 2019 году составил в России 21,1 преступления на 100 тысяч населения, в 2018 году показатель составлял 20,8.

По его словам, наивысший в стране уровень коррупции выявлен в Мордовии, Чувашии, на Камчатке, в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях. На их территориях коэффициент преступности варьируется в пределах от 29,68 до 26,31.

Наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство.

Наименьший уровень взяточничества зарегистрирован в Ингушетии, Хакасии, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, Алтайском крае, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.