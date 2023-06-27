Стало известно, как генетика и образ жизни влияют на болезни сердца Кардиолог Беленков: здоровый образ жизни не сможет защитить от всех наследственных болезней сердца

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Здоровый образ жизни может защитить от ряда сердечно-сосудистых заболеваний, но не от всех, к которым есть генетическая предрасположенность, предупредил директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета Юрий Беленков. Он рассказал KP.RU, что наследственность иногда оказывается сильнее, например при гипертрофической кардиомиопатии.

Семейная предрасположенность к гипертрофической кардиомиопатии, <...> как правило, проявится независимо от образа жизни и зачастую в достаточно ранние годы. Это тяжелое генетическое нарушение. <...> Уже появился препарат, который предназначен для лечения такой тяжелой болезни, он сейчас проходит процедуру регистрации, — пояснил кардиолог.

По словам Беленкова, наследственность — это лотерея. Так, у человека может быть генетическая предрасположенность к гипертонии. В таком случае дальнейшее развитие заболевания действительно будет зависеть от образа жизни и своевременного приема гипотензивных препаратов. При регулярном соблюдении всех правил даже при высокой предрасположенности человек сможет прожить долгую жизнь без инфарктов и инсультов.

Кардиолог предупредил, что у людей может быть врожденная толерантность к определенным препаратам. Так, некоторые пациенты обладают невосприимчивостью к аспирину, который применяют для профилактики тромбозов. Обнаружить толерантность можно, сдав генетический анализ. Беленков подчеркнул, что он может показать врожденные заболевания и предрасположенности к развитию болезней.

О высокой степени достоверности я бы на сегодня не говорил, но если результаты теста убедят человека больше заботиться о своем здоровье, чаще показываться врачу, заняться спортом, это можно только приветствовать, — заключил специалист.

Врач-кардиолог Ольга Якушева ранее рассказала, что медики часто фиксируют инсульты и инфаркты у пациентов по понедельникам. По ее словам, такая тенденция может быть связана с резкой сменой обстановки после выходных.