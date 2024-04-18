Стало известно, как Диндин справляется с воспитанием Катюши В зоопарке рассказали, что Диндин прекрасно справляется с воспитанием Катюши

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Панда Диндин и Катюша

Панда Диндин прекрасно справляется с воспитанием своего детеныша Катюши, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Московского зоопарка. Там также добавили, что вмешательство сотрудников учреждения в этот процесс минимально.

Нам очень повезло с Диндин. Несмотря на то что она молодая мама и это ее первый детеныш, она прекрасно справилась с материнскими обязанностями, и поэтому наше вмешательство в воспитание ею Катюши минимальное. Мы старались как можно реже забирать ее от мамы для измерений, осмотров. Проверяли, как она развивается, растет, как появились первые зубки, но всегда старались быстро вернуть малышку Диндин, — подчеркнули в пресс-службе.

В зоопарке отметили, что Диндин — главный учитель и воспитатель Катюши. Она обучает детеныша природным медвежьим инстинктам, показывает своим примером, как правильно есть, пить, лазить, кувыркаться. Также она сдерживает малышку там, где это необходимо, учит определенной терпимости.

И мы не вмешиваемся в этот процесс, не приучаем к себе. Хотя иногда очень хочется, как называют посетители, потискать, но мы понимаем, что приучать к себе неправильно, — пояснили в зоопарке.

В пресс-службе заявляли, что за пандами тщательно наблюдают киперы. Одного из них Катюша недавно поцарапала. Его работа заключается не только в уборке вольеров и кормлении животных, но и постоянном наблюдении за подопечными и анализе их поведения. Никто лучше кипера не знает, как меняется настроение малышки.