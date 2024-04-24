Стало известно, как «Диктант Победы» пройдет за рубежом Примаков: «Диктант Победы» пройдет в 60 странах мира

Фото: MOD Russia/Global Look Press

«Диктант Победы» состоится в 60 странах мира, заявил на пресс-конференции, посвященной проведению Международной патриотической историко-просветительской акции руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, мероприятие проведут в посольствах и консульствах, на площадках Россотрудничества, на базе партнерских организаций и даже на Байконуре, передает корреспондент NEWS.ru.

Для сравнения, в 2023 году — это было 11 тысяч человек из 46 стран мира, а в этом году будет 60 стран и 227 площадок. Это поменьше, чем внутри страны, и тем не менее это большое число. Больше всего их будет в Молдавии — 60 очных площадок. В Киргизии — 28 площадок, в Таджикистане — 17. Страны, которые ранее не участвовали, присоединились к нам в 2024 году: акция будет проходить в Албании, Бангладеш, Великобритании, Замбии, Марокко, Малайзии, Катаре, Конго, кубе, Люксембурге, Никарагуа, ОАЭ, Чили, Эфиопии, — сообщил Примаков.

Он уточнил, что вопросы адаптируют для каждой страны. Диктант будет состоять из 25 вопросов с четырьмя вариантами ответов. За границей 15 вопросов будут касаться общей истории: Великой Отечественной и Второй мировой войн. Остальные 10 вопросов будут касаться конкретного макрорегиона: Азия, Африка, Южная Америка, Северная Америка, объяснил Примаков.

Плюс в некоторых странах вместе с местными историками мы добавили вопросы, касающиеся вклада этой самой страны в нашу общую победу. Чтобы так сказать отвлечь местных жителей, чтобы они понимали, что речь идет не о чем-то отвлеченном, а о чем-то, что касается их тоже, — добавил собеседник.

Кроме того, задания для диктанта перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. После выполнения заданий для участников организуют мероприятия, где расскажут о правильных ответах на вопросы, а также покажут фильм «Праведник».

Ранее стало известно, что россияне смогут написать «Тотальный диктант» не только на русском, но и на других языках. Так в 2024 году текст диктанта переведут более чем на пять языков, в том числе на татарский, удмуртский, чувашский, осетинский и марийский. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков подчеркнул, что организаторы уважают все языки мира.