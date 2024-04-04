Стало известно, как дефицит важных витаминов отразится на внешности Диетолог Дианова: ломкие волосы и сухая кожа могут говорить о дефиците витаминов

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Ломкие волосы, сухая кожа, общая слабость могут сигнализировать о дефиците витаминов C и A, а также недостатке цинка, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Нурия Дианова. Она добавила, что хрупкость костей говорит о низком уровне витамина D. Кроме того, о недостатке витаминов может говорить внешний вид языка, уточнила специалист.

Сухость кожи может быть связана с дефицитом витаминов А, С, может быть, и с недостатком цинка. Если язык с отпечатками, как географический, это часто связано с дефицитом целой группы витаминов В. Признаки, схожие с дефицитом железа и витамина С, это повышенная ломкость волос, их выпадение, сухость кожи, слабость. Это всё также может быть связано и с недостатком витамина А, — сказала Дианова.

Она добавила, что дефицит витамина D у женщин с высокой массой тела в период перименопаузы и у мужчин старше 50 лет чреват переломами костей и остеопорозом. Специалист подчеркнула, что употребление кальция без коррекции уровня витамина D не будет эффективно в работе с данной проблемой.

Ранее врач-невролог Надежда Головчанская рассказала, что нехватка в организме магния и витамина В6 может усиливать тревожность. По ее словам, это работает и в обратную сторону: стресс порождает дефицит этих полезных веществ.

Специалист объяснила, что магний является одним из минералов, без которого невозможны около 300 разных биохимических процессов организма. Она уточнила, что дефицит этого вещества, который наблюдается у 90% людей в мире, выливается в неврологические и физические расстройства.