Стало известно, как часто россияне впадают в уныние ВЦИОМ: 40% россиян считают, что иногда унывать можно

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках опроса выяснил, что 40% россиян считают, что иногда унывать можно. При этом каждый второй респондент (55%) заявил, что нельзя давать себе грустить и назвал лучшим способом избежать этого чувства — заниматься делами.

Интересно, что чем старше опрошенные, тем чаще они против проявления уныния. В группе до 25 лет печаль считают нормальной 61%, в то время как среди россиян в возрасте 60+ согласны с этим только 28%. Перекос объясняется, во-первых, трендом на разговоры об эмоциях и посещения психолога, а, во-вторых, сосредоточенностью молодежи на себе, ориентированностью на индивидуализм, в то время как старшая когорта привержена коллективизму.

Кроме того, женщины более лояльны к унынию, чем мужчины (44% против 35%). При это жители городов воспринимают упаднические настроения как часть жизни, в то время как 64% респондентов из сел с ними не согласны.

Среди причин уныния россияне назвали неудовлетворенность разными аспектами жизни: проблемы личного характера, семейные или бытовые (18% от числа тех, кто унывает), финансовые трудности (16%), сложности в работе (12%). Среди внешних факторов жители страны назвали СВО (10%), политическая обстановка (8%), нестабильность, страх перед будущим (5%), рост цен (4%). Кстати, бедные унывают чаще богатых.

Ранее фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно результатам которого около 67% россиян полагают, что доверять людям нельзя и нужно быть осторожными. При этом лишь 28% участников опроса считают иначе.