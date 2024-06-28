Стало известно, как бороться с фиктивными северянами Профессор Сафонов: в МВД должны проверять данные о северянах

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Вид на город Магадан

Нужно бороться с фиктивными северянами, то есть людьми, которые подделывают регистрацию на Севере для повышенных выплат, рассказал «360» профессор кафедры управления персоналом и психологии Александр Сафонов. По его словам, для этого следует унифицировать данные от МВД и Пенсионного фонда об этих мошенниках.

Безусловно, с этой ситуацией можно разобраться. Достаточно унифицировать данные о регистрации от МВД со сведениям из Пенсионного фонда. Другого варианта нет. Пока это не будет сделано, мы продолжим сталкиваться с махинациями в получении дополнительных льгот, — объяснил эксперт.

Сафонов отметил, что в МВД должны провести проверку реального нахождения человека в регионе его регистрации. Или можно разработать процедуру, подтверждающую проживание человека по адресу его прописки.

Это может быть справка с места жительства, данные геолокации от конкретного телефона. То есть нужно придумать какие-то маркеры, которые могли бы подтвердить, что человек находится там, где он заявляет, — подчеркнул профессор.

Эксперт добавил, что бесполезно просто требовать повышения выплат по всей стране, так как аферистам будет этого недостаточно. Кроме того, размер выплат жителям Севера связан с высоким уровнем расходов в этих регионах, подытожил Сафонов.

Ранее правительство России одобрило инициативу о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Наказание за регистрацию нелегалов могут включить в Уголовный кодекс РФ.