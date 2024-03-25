Стало известно, как безопасно сделать татуировку Тату-мастер Лагута: набивать нательные рисунки стоит в проверенных студиях

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Чтобы обезопасить себя при нанесении татуировки, стоит обращаться только в проверенные студии, посоветовала тату-мастер Яна Лагута. В разговоре со «Страстями» специалист уточнила, что менеджер должен дать клиенту документы на подпись: в них посетитель свидетельствует свою осведомленность о правилах процесса и противопоказаниях.

Вы сможете ознакомиться с правилами процесса, засвидетельствуете свою осведомленность о противопоказаниях. Такие меры подчеркивают серьезность подхода салона и мастера к мероприятию, — пояснила тату-мастер.

Перед посещением можно ознакомиться с отзывами клиентов, проверить наличие соответствующих сертификатов. Мастер должен выслать инструкцию рекомендаций. Также важно узнать, нет ли противопоказаний. Стоит обратить внимание на гигиену и условия работы в студии. Все материалы должны быть одноразовыми. Лагута советует следить за тем, чтобы мастер продезинфицировал участок кожи, куда планируется набивать татуировку, и соблюдал все стандарты. Рекомендуется прислушаться к себе: при недомогании или сильном волнении сеанс лучше перенести.

Косметолог Анастасия Курская ранее рассказала, что татуировки противопоказаны при диабете, аллергиях и инфекциях. Она отметила, что нанесение нательных изображений — процесс болезненный, требующий двух-трех недель на заживление.