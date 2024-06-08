Стало известно, как беспилотник ВСУ долетел до Северной Осетии Военэксперт Дандыкин: БПЛА ВСУ долетел до Северной Осетии, обходя районы ПВО

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что БПЛА ВСУ долетел до Северной Осетии, обходя районы ПВО. Он не исключил, что РЛС не способны обеспечить «сплошное поле», так как подобные аппараты «очень тяжело засекать».

Предположу, что БПЛА ВСУ долетел до Северной Осетии, обходя точки ПВО, но все равно его сбили. Не везде же сплошное поле РЛС, очень тяжело такие аппараты засекать, не исключу и этого. Это явно, как и все надводные дроны, британские, немецкие модели дронов. Мы их уничтожаем — факт. Но есть такой момент — разведывательный, — считает Дандыкин.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявляли об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников на промзону города Кстово, в частности на объект топливно-энергетического комплекса, где произошел пожар. Минобороны эту информацию не комментировало.