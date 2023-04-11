Стало известно, к каким болезням приводит курение вейпов Терапевт Окольникова предупредила о возникновении аллергии при курении вейпов

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Курение вейпов или других электронных девайсов может привести к развитию аллергии из-за содержания в них глицерина, предупредила врач-терапевт Ирина Окольникова. Она рассказала «Газете.Ru», что у людей может возникать непереносимость, а также проблемы в работе сердечно-сосудистой системы и скачки артериального давления.

Он [глицерин] сушит слизистые верхних и нижних дыхательных путей, вызывает спазм сосудов, что может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы в виде нестабильности — скачков артериального давления. Не стоит забывать и про аллергическую реакцию, — отметила специалист.

По словам терапевта, человек действительно не вдыхает продукты горения при использовании вейпов, но сам никотин при этом также плохо влияет на организм и здоровье, как и при курении сигарет. Врач уточнила, что в составе жидкости для электронных курительных девайсов часто есть ароматизатор диацетил. Он стал широко известен из-за попкорна, когда сотрудники фабрики в Миссури в 2000-х годах начали массово жаловаться на кашель и одышку. Было установлено, что у них возникло воспаление из-за диацетила.

На Западе производство жидкости, в составе которых используются подобные ароматизаторы, уже запрещены, но в РФ недобросовестные производители продолжают их применять, — заключила Окольникова.

Госдума ранее приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении оборота вeйпов, а также о полном запрете их продажи детям. Законопроект предусматривает запрет обрaщения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых.