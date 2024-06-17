Стало известно, к чему может привести появившееся суперпятно на Солнце Физик Кузнецов: пятно на Солнце может стать причиной магнитных бурь на Земле

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Суперпятно, которое появилось на Солнце, может стать причиной магнитных бурь на Земле, рассказал в беседе с ОТР директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов. По его словам, точно предсказать появление бури можно будет только за несколько часов до нее.

Бывает так, что какое-то небольшое пятно, небольшая вспышка, а эффект очень существенный. А бывает, наоборот, очень мощное пятно, очень мощная вспышка и выброс, а эффект маленький. Поэтому все это носит вероятностный характер, — объяснил эксперт.

Физик отметил, что пятно на Солнце появляется из-за того, что в некоторых местах сильное магнитное поле мешает конвекции, то есть постоянному перемешиванию потоков плазмы. Именно благодаря процессу перемешивания плазмы удается поддерживать высокие температуры в атмосфере звезды.

Магнитные бури появляются из-за того, что в солнечной короне появляются дыры, добавил Кузнецов. Оттуда дует солнечный ветер в сторону Земли, который бьет по магнитному полю планеты.

Число таких корональных дыр максимально как раз в период сразу после максимума солнечной активности. Поэтому сейчас либо будет второй максимум, либо не будет. И мы выходим на фазу спада, где как раз будет максимальное число таких корональных дыр и связанных с ними магнитных бурь, — заключил физик.

Ранее Земля испытала удар тяжелых частиц после двойной вспышки на Солнце. Энергия частиц могла превышать значение в 100 млн электронвольт.