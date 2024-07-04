Стало известно, к чему может привести новая программа от Минпросвещения Общественница Леткова: из-за программы Минпросвещения люди не захотят рожать

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Из-за новой программы «от 0 до 18», которую планируют создать в Минпросвещения для родителей, они могут не захотеть рожать, рассказала НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее словам, люди не примут эту программу.

Может случиться наоборот, что люди не захотят рожать детей, потому что государство им не доверяет, ставит под сомнение их компетентность. Это выглядит, как очередная попытка вмешаться в жизнь семьи: учить, как правильно делать. Со стороны родителей это может вызвать непринятие, - объяснила специалист.

Эксперт отметила, что вряд ли люди захотят пользоваться такого рода рекомендациями, поскольку сейчас существует большое количество информации и литературы по этой теме. Кроме того, воспитание детей - это индивидуальная задача.

Такие инициативы ставят под сомнение способность родителей воспитывать своих детей самостоятельно со стороны Минпросвещения и других госорганов. Думаю, что это некорректно. Вряд ли инициатива может принести хороший результат, - добавила Леткова.

Если у родителей появятся какие-то проблемы с воспитанием своих детей, они, скорее всего, обратятся к специалистам, а не к этой программе, подытожила общественница.

Ранее стало известно, что специалисты Министерства просвещения России планируют составить программу по воспитанию детей «От 0 до 18», в ней будут содержаться рекомендации на каждый день. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, данная инициатива позволит облегчить принятие решения о рождении второго и последующих детей.