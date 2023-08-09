Стало известно, к чему может привести чрезмерное употребление воды Врач Вортсман предупредил о риске отека мозга при чрезмерном употреблении воды

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Чрезмерное употребление воды может привести к необратимым последствиям, предупредил врач скорой помощи Юджин Вортсман. Специалист отметил, что если выпить много воды за короткий промежуток времени, появляется риск развития отека головного мозга, сообщает «МК в Ленобласти».

Как уточнил врач, при поступлении в организм более литра воды за час может начаться водное отравление, или гипергидрия. При нем из строя выходят практически все органы из-за резкого понижения уровня соли.

Вортсман подчеркнул, что нарушение водно-солевого баланса проявляется тошнотой, рвотой, судорогами, слабостью, а также затуманенностью сознания. Кроме того, из-за этого в глазах человека может начать двоиться. Отек мозга, по словам врача, представляет собой самое страшное последствие гипергидрии. Он пояснил, что при отеке в черепе остается слишком мало места для мозга, так как он распухает. При отсутствии медицинской помощи отек может привести к летальному исходу, предупредил специалист.

В американском штате Индиана ранее 35-летняя женщина умерла после того, как выпила два литра воды на жаре. За 20 минут она утолила жажду четырьмя полулитровыми бутылками, это вызвало отек мозга.