Стало известно, из-за чего россияне чаще всего меняют работу Опрос: 47% россиян меняют работу из-за конфликтов с коллегами

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Россияне чаще всего (47% опрошенных) меняют работу из-за постоянных конфликтов с коллегами, сообщает «Москва 24». По данным опроса, каждый седьмой (14%) респондент заявил, что начинает ходить по собеседованиям после агрессивных высказываний со стороны начальства или других сотрудников. Еще 33% опрошенных признались, что сменить место работы их может заставить переезд офиса в более отдаленную локацию.

Как уточняет издание, мотивацией для перехода на новую работу для 89% респондентов является рост доходов. Также 49% россиян готовы пойти в другую компанию ради новой должности, а 43% — в случае стабильного экономического положения фирмы. При этом 66% опрошенных признались, что меняют работу не чаще чем раз в пять-десять лет. Чуть больше половины (51%) считают, что на одном месте достаточно проработать от трех до пяти лет.

Каждый второй (47%) респондент поддерживает общение с бывшим работодателем, чтобы сохранить возможность при необходимости вернуться. Для трети опрошенных формат удаленной работы мог бы стать причиной для возвращения на предыдущее место работы, для 25% такой причиной могло бы стать увольнение конфликтных коллег, а для 14% — изменения в корпоративной культуре компании.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее заявил, что гражданам России, которые мечтают о зарплате выше 100 тысяч рублей, нужно постоянно совершенствовать навыки и знания. Также, по его словам, стоит обращать внимание на ведущие отрасли того или иного региона.