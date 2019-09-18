Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Личность сотрудника полиции, которого дизайнер Константин Коновалов обвинил в переломе ноги перед началом несанкционированного митинга 27 июля, установил портал «Медуза».

Издание выяснило, что им является командир отделения 2-го оперативного полка столичной полиции Александр Журавлёв.

Как утверждал Коновалов, его остановили за два часа до начала мероприятия во время пробежки. Дизайнер сетовал, что в несанкционированной акции участвовать не планировал, а полицейский наступил ему на ногу и сломал её во время задержания.

Опознать сотрудника правоохранительных органов получилось благодаря другому инциденту. Журналист-расследователь группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев приложил к своему сообщению ссылку на уже удалённую страницу Александра Журавлёва в социальной сети «ВКонтакте». «Медуза» ознакомилась с заархивированной записью и сделала вывод, что владелец страницы и полицейский на фотографиях задержания Коновалова является одним и тем же человеком.

Ранее News.ru писал, что Савёловский суд оштрафовал Коновалова за участие в несогласованной акции 27 июля. Дизайнер не смог присутствовать на заседании, так как лечил в больнице ногу, сломанную при задержании. Он просил отложить слушание, но суд состоялся в назначенное время.

News.ru в соцсетях