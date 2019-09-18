https://static.news.ru/photo/572cb842-d9f3-11e9-9e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Личность сотрудника полиции, которого дизайнер Константин Коновалов обвинил в переломе ноги перед началом несанкционированного митинга 27 июля, установил портал « Медуза ».

Издание выяснило, что им является командир отделения 2-го оперативного полка столичной полиции Александр Журавлёв.

Как утверждал Коновалов, его остановили за два часа до начала мероприятия во время пробежки. Дизайнер сетовал, что в несанкционированной акции участвовать не планировал, а полицейский наступил ему на ногу и сломал её во время задержания.

О! Это же я после пробежки 5 км! Может, как раз в этот момент они мне и сломали ногу, переломив бордюром?



Если кто ещё найдёт фотки моего задержания, буду благодарен. Должны ещё быть кадры, как меня повалили на проезжую часть Тверской. pic.twitter.com/Bfdc7jLDjt — Constantine (@CKonovalov) 28 июля 2019 г.

Опознать сотрудника правоохранительных органов получилось благодаря другому инциденту. Журналист-расследователь группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев приложил к своему сообщению ссылку на уже удалённую страницу Александра Журавлёва в социальной сети «ВКонтакте». «Медуза» ознакомилась с заархивированной записью и сделала вывод, что владелец страницы и полицейский на фотографиях задержания Коновалова является одним и тем же человеком.

Ранее News.ru писал, что Савёловский суд оштрафовал Коновалова за участие в несогласованной акции 27 июля. Дизайнер не смог присутствовать на заседании, так как лечил в больнице ногу, сломанную при задержании. Он просил отложить слушание, но суд состоялся в назначенное время.