Стало известно имя предполагаемой молодой любовницы Ефремова

https://static.news.ru/photo/7d8ab3da-07f8-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП в центре Москвы, предположительно, тайно встречается с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Журналисты НТВ провели расследование и выяснили, что молодая женщина после аварии сидела в машине артиста Сергея Гармаша. Они вдвоём оказались на месте происшествия. Белоусова попала в объективы камер. Было видно, что она волнуется.

Охранник дома, в котором проживает Ефремов, подтвердил, что звёзды могут встречаться.

Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине, — заявил мужчина в программе «Ты не поверишь!».

Ранее Белоусова была замужем за братом актрисы Чулпан Хаматовой Шамилем.

Как писал NEWS.ru, Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. Он также сообщил, что не знает, как ему «жить дальше», и что «нет уже больше никакого Ефремова».