Стало известно имя нового главы АвтоВАЗа Новым президентом АвтоВАЗа стал экс-министр транспорта Максим Соколов

Максим Соколов / Фото sokolov_mu/vk.com

Новым президентом АвтоВАЗа стал бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, сообщает ТАСС. На этом посту он сменил Николя Мора, возглавлявшего компанию с июня 2021 года.

В соответствии с решением совета директоров компании в должность Соколов вступит 23 мая. На следующей неделе его также представят коллективу предприятия.

Источник в госструктурах рассказал агентству, что Соколов был не единственным кандидатом на пост президента АвтоВАЗа. В частности, рассматривалась ещё кандидатура экс-замглавы Минпромторга Александра Морозова. Также собеседник агентства добавил, что в ближайшее время менеджмент АвтоВАЗа должен представить новую стратегию развития компании.

Ранее стало известно, что французский автоконцерн Renault передаст свою долю компании «АвтоВАЗ» (68%) российской стороне. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пояснил, что сделка состоится по схеме «за рубль», о национализации компании речи не идёт. 16 мая правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов группы Renault.