Стало известно, где ВСУ увеличили количество атак Марочко: ВСУ в полтора раза увеличили количество атак под Волчанском и Липцами

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Подразделения ВСУ в полтора раза увеличили количество атак в районе Липцов и Волчанска Харьковской области по сравнению с предыдущими сутками, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, отмечено усиление артиллерийской поддержки украинских штурмовых групп.

За последние сутки противник предпринял множество попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Количество атак <...> возросло почти в 1,5 раза, — заявил Марочко.

Эксперт отметил, что интенсивность применения беспилотников украинскими подразделениями остается на прежнем уровне. Однако ВСУ на регулярной основе меняют тактические приемы применения ударных БПЛА, добавил он.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения ВСУ в населенном пункте Ольховка западнее Харькова размещают военную технику во дворах жилых домов. По его словам, местные жители жалуются, что их приусадебные участки и постройки используются в военных целях.

Также сообщалось, что ВСУ обстреливают кассетными боеприпасами населенные пункты в Харьковской области, где еще находятся мирные жители. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк отметил, что это выяснилось в ходе оперативно-следственных мероприятий.