Стало известно, где в России самые высокие зарплаты Чукотка и ЯНАО возглавили рейтинг регионов по уровню зарплат в России

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Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами рейтинга российских регионов по уровню зарплаты, такие результаты исследования приводит РИА Новости. В конце списка оказались Калмыкия и Ингушетия.

Согласно данным Росстата, номинальная среднемесячная зарплата в стране на август 2023 года составляла чуть больше 60 тысяч рублей с учетом вычета НДФЛ. Создатели рейтинга в качестве основного показателя ранжирования использовали долю работников, получающих на руки 100 тысяч рублей в месяц и более. Также в рейтинге учитывались такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц и диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Результаты исследования РИА Новости показали, что зарплату в размере 100 тысяч рублей и более в месяц в России с сентября 2022 года по август 2023 года получали 14,7% граждан. В топ-10 работников с высокими заработными платами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Лидером является Чукотский автономный округ, там не менее 100 тысяч рублей получают 58,7% работников.

На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 52,7% работников. Замыкает тройку лидеров Магаданская область с результатом 47,6%. На четвертом и пятом местах Ненецкий автономный округ и Москва с показателями 42,5% и 39,3% высокооплачиваемых работников соответственно. Кроме того, более 30% работающего населения получают высокую зарплату в Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае.

При этом в 43 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц не превышает 6,5%. Минимальный показатель отмечен в Калмыкии — 1,8%. Также в аутсайдерах оказались Ингушетия (2,08%), Кабардино-Балкария (2,12%), Дагестан (2,3%) и Чечня (2,3%). В целом же по России, как указывают исследователи, среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 29-71 тысячи рублей в месяц. В этих пределах получают заработную плату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше.

Ранее депутаты Государственной думы приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей, что на 18,5% выше, чем до принятия закона. Документ официально вступит в силу с 1 января 2024 года и позволит повысить реальные доходы населения.