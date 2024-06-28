Стало известно, где в Петербурге построят новый мусорный завод В поселке Левашово в Петербурге появится новый мусорный завод

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге по решению правительства определена территория для строительства нового завода по переработке мусора, он появится в поселке Левашово на Горском шоссе, сообщает «Коммерсант». Известно, что площадь участка составляет 22 гектара, его мощность оценивается в 600 тысяч тонн ежегодно.

По данным издания, объем инвестиций в проект может увеличиться до шесть млрд рублей, тогда как ранее его реализация оценивалась в 4,39 млрд рублей. Объект должен быть построен до июля 2027 года. Новый завод станет вторым КПО в Северной столице — при этом известно, что всего планировалось до 2024 года запустить пять объектов такого характера, однако на данный момент полноценно работает только «Волхонка». Последняя была запущена в конце 2022 года после реконструкции, ее мощность составляет 200 тысяч тонн отходов в год. Известно, что оператор в обозримом будущем намерен запустить еще три КПО — «Островский», «Дубровка» и «Брандовка».

Как сообщала вице-премьер России Виктория Абрамченко, с 2025 года в стране начнут постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Кроме того, была проведена реформа, направленная на ликвидацию незаконных свалок и переход на раздельный сбор мусора. По ее словам, объем захоронения отходов в РФ сократился на 27%.