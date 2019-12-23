https://static.news.ru/photo/0c148450-254f-11ea-806e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На протяжении новогодней ночи жители Москвы и гости столицы смогут приобрести алкогольные напитки исключительно в розницу в кафе и в ресторанах. Об этом журналистам 23 декабря сообщили представители пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что продажа спиртных напитков с 23:00 до 08:00 действует не только в Москве, но и на всей территории России. Новогодняя ночь в этом отношении исключением не станет.

Продажа алкоголя будет возможна только в розницу в ресторанах и кафе столицы, — передаёт сообщение от департамента АГН «Москва».

Накануне Нового года россияне чаще всего покупают пиво, вино и водку. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском». Компания провела исследование продаж горячительных напитков в период с 1 по 16 декабря, изучив статистику 17 миллиардов кассовых чеков.

Отмечается, что пиво, вино и водку покупали в среднем за 87, 301 и 252 рубля соответственно. Вместе с тем, по сравнению с декабрём прошлого года продажи каждого из этих видов напитков упали не менее чем на 20%.