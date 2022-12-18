Стало известно, где большинство россиян хотят встретить Новый год OneTwoTrip: большинство россиян хотят встретить Новый год в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предновогоднее оформление Москвы

Самыми популярными российскими городами, в которых россияне хотели бы встретить Новый год, стали Москва и Санкт-Петербург. Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, жители страны посетят основную и Северную столицы из-за обилия развлечений, передает RT.

Столицу большинство путешественников выбирали из-за разнообразного и интересного досуга — так ответили 78% респондентов. Примерно треть (35%) привлекает история города. <...> При этом Санкт-Петербург 74% опрошенных выбрали за интересную историю города, а 63% — за обилие развлечений, — говорится в сообщении.

В список привлекательных городов для встречи Нового года также вошли Сочи (7,2%): высокий уровень местных отелей отметил каждый, кто проголосовал за город, Казань (6,3%) и Великий Устюг (3,5%), которые привлекают большинство туристов своей историей (так сказали 67% и 36% опрошенных). В топ-10 вошли Владивосток (2,4%) и Мурманск (2,4%), Нижний Новгород (2,3%) и Екатеринбург (1,6%).

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