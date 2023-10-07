Стало известно, где россияне предпочитают хранить сбережения Anderida Financial Group: россияне предпочитают хранить сбережения в банках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 32% россиян продолжают хранить сбережения дома, но большинство все же предпочитает оформлять банковские вклады, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Anderida Financial Group. Каждый десятый комбинирует эти два способа.

Сегодня дома хранить сбережения предпочитают 32% респондентов. Столь существенную долю можно объяснить тем, что многие не испытывают уверенности в завтрашнем дне и беспокоятся, что деньги понадобятся срочно. Также есть та категория, которая боится блокировки средств. Нельзя упускать из внимания и психологическую проблему и убеждение, что дома надежнее, — выяснили аналитики.

Почти половина респондентов — 46% — рассказали, что делают выбор в пользу банковских вкладов, при этом у 42% из них есть только один вклад. У четверти опрошенных есть два депозита, у 10% — три, у 8% — четыре, у 15% — пять и более.

Среди участников опроса также нашлись россияне, которые хранят деньги как дома, так и в банке: такой способ накоплений выбрали 10% респондентов. Еще 12% опрошенных заявили, что предпочитают делать вложения в ценные бумаги.

Чаще всего целью накоплений россияне называли формирование сбережений «на всякий случай, про запас» — так ответили 42% участников опроса. Еще 25% признались, что копят средства на старость, а 18% планируют дорогостоящую покупку в виде автомобиля или техники. Также есть и те, кто заботится о будущем своих детей и откладывает сбережения на их образование, — таких насчитывается 9%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса выяснил, что 80% россиян довольны своими жилищными условиями. По данным центра, этот показатель вырос на 32% за последние 18 лет.