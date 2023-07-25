Стало известно, где похоронят военкора Журавлева Военкор Коц: Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Фотография в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что похороны его коллеги Ростислава Журавлева пройдут 28 июля в Екатеринбурге. Прощание пройдет в Доме журналистов на улице Клары Цеткин.

Сообщается, что военкора Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями.

Ростислав Журавлев погиб в районе населенного пункта Пятихатки в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак ранее заявил, что организация осуждает атаку, в ходе которой погиб журналист. Он подчеркнул, что ООН выступает против любых нападений на представителей прессы. С аналогичным заявлением также выступили в Международной федерации журналистов. Ее представители призвали установить все обстоятельства смерти Журавлева.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту гибели журналиста в зоне проведения специальной военной операции. По данным следствия, Вооруженные силы Украины целенаправленно наносили удары по группе военкоров. Отмечается, что для нанесения удара использовались кассетные боеприпасы.