Стало известно, где похоронят военкора Татарского Татарского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском

Тело военкора Владлена Татарского будет доставлено в Москву, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями родственников погибшего. Дата похорон не определена.

Татарского похоронят на Троекуровском кладбище. Дата пока неизвестна, — заявил источник.

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил его творческий вечер, на которой пришла подозреваемая в убийстве Дарья Трепова. С разрешения Татарского она принесла ему подарок — статуэтку с его лицом. Изначально девушку не пускали с фигуркой в помещение, но Татарский видел Трепову ранее и дал добро на то, чтобы она вручила подарок. Через несколько минут статуэтка, начиненная тротилом, сдетонировала.

Трепова была доставлена из Санкт-Петербурга в Москву. Ее дело ведут следователи центрального аппарата СКР. 4 апреля Басманный районный суд предъявил ей обвинение по террористической статье. Изначально против нее было возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.