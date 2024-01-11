Стало известно, где похоронят разработчика вакцины «Спутник V» Похороны разработчика «Спутника V» Народицкого пройдут на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Разработчик вакцины «Спутник V» Борис Народицкий будет похоронен на Троекуровском кладбище в субботу, 13 января, сообщили РИА Новости в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Там отметили, что ученый скончался после тяжелой болезни.

Не стало Бориса Савельевича Народицкого. Он ушел 10 января 2024 года после тяжелой болезни на 83-м году жизни. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, — рассказали представители центра.

С именем Народицкого связаны первые в России исследования по созданию и использованию аденовирусных векторов в целях генной терапии и разработки вакцинных препаратов, поделились собеседники агентства. Они уточнили, что среди трудов специалиста выделяется не только всемирно известный «Спутник V»: на основе работы ученого была создана также вакцина против геморрагической лихорадки Эбола.

О смерти заместителя директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского, ученого Бориса Народицкого ранее сообщил сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, профессор был первым человеком в изучении аденовирусов и одним из главных создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Именно благодаря Народицкому препарат создали так быстро, подчеркнул Альтштейн.