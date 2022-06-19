Стало известно, где находятся сдавшиеся в плен командиры «Азова» ТАСС: сдавшиеся в плен в Мариуполе командиры «Азова» доставлены в СИЗО «Лефортово»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько руководителей националистического формирования «Азов», сдавшиеся в плен в Мариуполе, были направлены в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пока не уточняется, кто именно было доставлен в Москву.

В настоящее время несколько человек из числа командиров «Азова», которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в «Лефортово», — сказал собеседник агентства.

По сведениям источника, всего в столице могут находиться более 100 человек, включая иностранных наемников, сдавшихся с «Азовстали». В данный момент с ними работают правоохранительные органы, проводятся очные ставки. В ближайшее время силовики планируют направить еще одну часть украинских военнопленных на территорию РФ, добавил собеседник агентства.

18 июня стало известно, что заместитель командира «Азова» Святослав Паламар с позывным Калина и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей «Волына» Волынский этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Помимо этого, аналогичное решение было принято в отношении ряда офицеров прочих подразделений ВСУ.

Паламар вышел с мариупольского завода «Азовсталь» и сдался в плен 20 мая. В тот же день территорию завода покинул и Волынский, пройдя стандартную процедуру сдачи в плен.