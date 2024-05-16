Стало известно, где и когда состоится прощание с журналистом Кононенко Прощание с журналистом Кононенко состоится 17 мая в храме Живоначальной Троицы

Фото: Ekaterina Zvirinina/wikipedia/via Global Look Press/Global Look Press

Максим Кононенко

Прощание с журналистом Максимом Кононенко состоится 17 мая в храме Живоначальной Троицы в московском городском округе Троицк, говорится в Telegram-канале «ВестиFM». Его похоронят на кладбище в Губцево.

Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко состоится 17 мая, в 12 часов дня в Троицке, в храме Живоначальной Троицы. Адрес: город Троицк, улица Солнечная, дом 1, — говорится в публикации.

О смерти 53-летнего журналиста стало известно 14 мая, причины не назывались. В интернете Кононенко был известен как Мистер Паркер, под этим псевдонимом писал статьи на различных площадках.

Максим Кононенко родился в Апатитах 13 марта 1971 года. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, учился в Литературном институте имени М. Горького. Он также был автором и участником множества интернет-проектов.

Покойный журналист Максим Кононенко был легендой Рунета, заявила ранее писательница и журналистка Мария Юденич. Она добавила, что его работы читали везде, начиная от Кремля, заканчивая дворовыми компаниями. Юденич напомнила, что в начале века Кононенко создал два культовых продукта Рунета. Один из них — «Идиот», второй проект назывался «Владимир Владимирович (ТМ)».