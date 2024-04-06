Стало известно, есть ли в Орске незатопленные улицы после прорыва дамбы Житель Орска заявил, что в Старом городе осталось пять незатопленных улиц

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Житель Орска Вадим заявил NEWS.ru, что в районе Старый город остается пять незатопленных улиц. По его словам, в дамбе один прорыв, «остальное отремонтировали». Он считает, что проблема заключается в потоке воды поверх плотины.

Дамба стоит, есть прорыв один, остальное отремонтировали. Проблема в том, что вода идет поверх дамбы. Никель, Майку, скорее всего, затопит. Старый город еще не весь под водой, пять улиц сухие, — добавил Вадим.

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплено порядка 600 домов.

В случае тяжкого или средней тяжести вреда здоровью из-за ЧС гражданин имеет право рассчитывать на единовременное пособие в размере 400 тысяч рублей, в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей на человека. Заявление на оказание помощи можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги». Сейчас в пунктах временного размещения Орска находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка.