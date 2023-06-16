Стало известно, до какого числа «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя РПЦ: икона «Троица» пробудет в Храме Христа Спасителя до 18 июля

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева пробудет в Храме Христа Спасителя до 18 июля, то есть дня празднования памяти Сергия Радонежского, сообщается на сайте Русской православной церкви. Уточняется, что сейчас Минкульт готовит необходимые документы в целях оформления передачи святыни РПЦ.

Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского, — говорится в сообщении.

В РПЦ подчеркнули, что информация о саботаже со стороны Министерства культуры исполнения указания президента России Владимира Путина о передаче иконы РПЦ не имеет под собой никаких оснований.

Икону «Троица» перевезли в храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи 3 июня, ее установили в специальной капсуле, которая обеспечивает необходимый режим влажности. В Минкультуры сообщали, что икона будет находиться в храме до 18 июня, при этом патриарх Кирилл заявлял, что она останется там на год.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что на реставрацию иконы «Святая Троица» Андрея Рублева уйдет год. По ее словам, по окончании выставления иконы в Храме Христа Спасителя она будет передана для проведения восстановительных работ в центр имени Грабаря. Как только они будут завершены, икона будет отдана в музей Троице-Сергиевой лавры.