Стало известно, что вызвало аллергию у Майданова «112»: причиной острой аллергии у Майданова стали лекарства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной острой аллергии у певца Дениса Майданова стали лекарства, пишет Telegram-канал «112». Брат артиста рассказал, что музыкант выпил таблетки, прописанные доктором.

Сообщается, что исполнитель сейчас переносит на ногах пневмонию. Он ехал на музыкальный конкурс «Я горжусь» в Театр Российской армии, принял лекарства, после чего почувствовал недомогание. По словам брата, Денис Майданов находится в больнице, медики снимают симптомы аллергии.

30 апреля «112» сообщил о госпитализации певца. Источник рассказал, что Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. По данным канала, в какой-то момент певец стал задыхаться и вызвал медиков. По информации канала, Майданова срочно госпитализировали, поставив диагноз «отек Квинке», сейчас музыканту оказывают необходимую помощь.

Супруга композитора и певца Дениса Майданова Наталья сообщила NEWS.ru, что не знает о госпитализации мужа. По ее словам, ни артист, ни его директор не связывались с ней.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации российского актера Леонида Ярмольника и его жены Оксаны в Москве. По данным канала, состояние здоровья супругов ухудшалось несколько дней подряд, что в конечном счете привело к стационару.