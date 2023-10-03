Стало известно, что ВСУ в зоне СВО используют отравляющие вещества ТАСС: ВСУ используют в зоне СВО отравляющие вещества и гранаты с «Черемухой»

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять в зоне действия специальной военной операции (СВО) дроны, обработанные отравляющими веществами, а также гранаты «Черемуха» со слезоточивым веществом, рассказали ТАСС в Союзе ветеранов СВО. В организации пояснили, что гранаты данного вида содержат боевое отравляющее вещество хлорацетофенон.

Они скидывают с квадрокоптеров «Черемуху» на наших бойцов в окопах, — отметили в Союзе ветеранов СВО.

Ветераны СВО пояснили, что хлорацетофенон вызывает слезотечение, а также резкую боль в глазах, жжение в горле, кашель и даже ожог кожи. В организации добавили, что солдаты ВСУ покрывают часть дронов и другими отравляющими составами, вид которых пока не установлен. Известно, что военнослужащие, работавшие с дронами после их посадки голыми руками, позже жаловались на сильное недомогание и головокружение, у них поднималась температура. В настоящее время в зоне действия СВО с посаженными беспилотниками работают только в защитном обмундировании, уточнили в союзе.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ использовали химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой. Он отметил, что до этого украинская армия применяла химоружие в ряде других городов.