Стало известно, что вменяется задержанному украинскому пилоту ТАСС: задержанному украинскому пилоту вменяют незаконное пересечение границы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинскому пилоту, которого задержали сотрудники пограничного управления ФСБ и Росгвардии после крушения в Брянской области, вменяется незаконное пересечение границы. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе Брянского областного суда.

Часть 1 статьи 322 УК РФ («Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда»), — назвал в инстанции вменяемую пилоту статью.

Меру пресечения 7 апреля выберет Советский районный суд.

Нарушение границы было зафиксировано 5 апреля. Украинский легкомоторный самолет неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Клинцовского района. Пилот пытался сбежать обратно на Украину, но был задержан пограничниками.

Мужчина рассказал, что не знал о том, что летит в РФ. По его словам, он следовал по маршруту за ведущим бортом, тоже гражданским, на малых высотах. В качестве причины падения он назвал проблемы с винтом. Пилот утверждает, что военных задач не имел, должен был лишь фотографировать местность.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник писал, что украинский самолет, пилота которого задержали в Брянской области, летел в паре с другим спортивным бортом. По имеющимся данным, перед приземлением пилот успел сбросить два снаряда на местный комбинат «Слава» Росрезерва. При этом никто не пострадал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.