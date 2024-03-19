Стало известно, что в первую очередь забывают пациенты с Альцгеймером Психолог Мелехин: пациенты с Альцгеймером в первую очередь забывают слова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты, страдающие от болезни Альцгеймера, в первую очередь начинают забывать слова, предупредил клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Алексей Мелехин. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнул, что у среднестатистического больного сначала появляются изменения в речи.

Как уточнил психолог, можно заметить трудности с запоминанием слов и определенных оборотов речи, попытки заменить забытые конструкции терминами, которые кажутся пациенту логичными. По мере прогрессирования заболевания человек может забыть, где он живет, а также разнообразную информацию. Чаще больному труднее всего вспомнить бытовые вещи, которые помогают ориентироваться в повседневной жизни.

Мелехин добавил, что важно обратить внимание, если человек начинает часто забывать дома ключи или телефон, оставляет включенными дома свет или газ. Насторожить должна ситуация, когда такая забывчивость проявляется около 5-10 раз в месяц. Рекомендуется обратиться к специалисту для получения диагноза, как только возникают первые тревожные сигналы.

Ученые из Орхусского университета ранее заявили, что человеческий мозг обладает белковой защитой от болезни Альцгеймера. По их словам, иммунная система способна предотвращать накопление вредных белков в головном мозге.