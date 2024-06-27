Раскрыта судьба пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми РЖД: пассажиров сошедшего поезда в Коми отправили в пункты назначения

Фото: t.me/mchs_official*

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми отправили в пункты назначения в специально сформированном составе, информирует пресс-служба РЖД. Он проследовал отдельным ускоренным графиком, уточнили в компании.

Пассажиры, следовавшие в поезде № 511 Воркута — Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 05:14 мск и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком, — следует из сообщения.

Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе после схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск. Меру инициировали для ликвидации последствий крушения. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения, следует из текста указа. Уйба объявил о намерении лично контролировать выполнение пунктов документа.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов объявил, что после схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в Коми семеро человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали до 40 пассажиров, добавил он. На месте инцидента работали шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф, подчеркнул Кузнецов.