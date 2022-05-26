Стало известно, что садоводам обязательно нужно сделать в июне Автор книг по садоводству Ганичкина: в июне нужно высадить в теплицу томаты и баклажаны

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Садоводам, которые высадили рассаду в теплицу или открытый грунт, надо накрыть ее или поливать теплой водой, чтобы спасти от низких температур, заявила автор книг по огородничеству Октябрина Ганичкина. При этом тем, кто еще не высадил рассаду, стоит к этому приступить, отметила она в беседе с «ФедералПресс».

Тем, кто высадил рассаду — в теплицу или в открытый грунт — спасать ее от низких температур: накрывать, поливать теплой водой, — пояснила Ганичкина.

По ее словам, поврежденные заморозками растения нужно подкармливать азотными удобрениями. Для этого нужно развести одну-две ложки мочевины на 10 литров воды. Она также порекомендовала проредить рассаду, чтобы возобновить рост растений. По мнению Ганичкиной, в июне уже можно высаживать в теплице томаты, перцы и баклажаны.

Также время сеять корнеплоды, тыквы, кабачки, патиссоны и картофель. Словом, горячая пора, — резюмировала садовод.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил: чтобы уберечь рассаду от ночных заморозков, можно накрыть свои растения пустой пятилитровой бутылкой с отрезанным дном или аквариумом. По его словам, флору можно укрыть специальным материалом. Он очень легкий, поэтому специальных конструкций не понадобится.