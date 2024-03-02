Стало известно, что россиян больше всего привлекло в речи Путина BA: самым популярным в послании президента России оказался нацпроект «Семья»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Национальный проект «Семья» вызвал наибольший интерес в Сети по итогам послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС со ссылкой на Brand Analytics. По его данным, популярность проекта говорит о высокой поддержке со стороны населения.

Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила «Семья», что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы, — говорится в исследовании.

Второй по обсуждаемости темой стало изменение фискальной системы, а третьей — улучшение уровня жизни населения.

29 февраля Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По словам главы государства, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества и ориентиром всей государственной стратегии.

Также Путин сообщил, что регионы с низкой рождаемостью уже в ближайшее время получат до 75 млрд рублей. Они будут направлены на расширение мер поддержки граждан. Глава государства заявил и о продлении в России программы семейной ипотеки до 2030 года. По его словам, базовые параметры кредитования будут сохранены.