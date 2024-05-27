Стало известно, могут ли террористы из «Крокуса» избежать ответственности Экс-генпрокурор РФ Степанков: Рахмон может помиловать террористов из «Крокуса»

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Фаридуни Шамсидин

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон может помиловать граждан республики, обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», после их экстрадиции на родину, сообщил NEWS.ru экс генеральный прокурор России заслуженный юрист РФ Валентин Степанков. По его словам, такое право главы государства предусмотрено законодательством страны.

Всегда остается вариант помилования президентом. Такие случаи были и с нашей стороны, когда мы забирали для отбытия наказания своих граждан, которые совершали преступления за рубежом, какой-то срок они у нас отбывали, а потом их миловали, — объяснил Степанков.

В то же время заведующий кафедрой международного права РУДН заслуженный юрист РФ Аслан Абашидзе в разговоре с NEWS.ru отметил, что это возможно только в теории и глава Таджикистана не пойдет на помилование террористов, в том числе потому, что это будет иметь международные последствия.

Ранее первый зампред верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе. По его словам, несмотря на трагические события, Таджикистан и Россия продолжают развивать сотрудничество.

До этого два крупных сочинских санатория, «Светлана» и «Зеленая роща», начали принимать на реабилитацию граждан, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в администрации города. По информации властей, сейчас там на безвозмездной основе отдыхают две семьи, всего восемь человек.