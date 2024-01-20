Стало известно, что попытки сдерживать чиханье опасны для здоровья Роспотребнадзор: сдерживание чиханья может привести к разрыву сосудов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавлять чиханье может привести к опасным последствиям для здоровья, передает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. По мнению экспертов ведомства, это может вызвать разрыв сосудов глаз, кровотечение из носа и повреждение барабанных перепонок.

Можно ли задержать дыхание и предотвратить чиханье? Безопасно ли это? Так делать не стоит, есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль, — заявили представитель Роспотребнадзора.

Эксперты утверждают, что во время чиханья создается высокое давление в дыхательных путях, что потенциально может привести к разрыву аневризмы головного мозга, а это уже опасно для жизни. Чиханье рассматривается как защитный рефлекс, необходимый для экстренной очистки полости носа от инородных частиц, таких как пыль или пыльца, попадающие в верхние дыхательные пути.

Роспотребнадзор рекомендует использовать носовой платок из ткани или одноразовые бумажные салфетки, прикрывая ими нос и рот. Затем необходимо их выбросить и помыть руки с мылом.

Ранее врач-педиатр Татьяна Немальцева призвала не игнорировать проблему с насморком, если он не проходит за 7–10 дней. Она отметила, что при сохранении ринита более двух недель, а также при проявлении дополнительной симптоматики следует принять меры.