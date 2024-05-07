Стало известно, что Патриарх Кирилл пожелал Путину Патриарх Кирилл: президент порой должен принимать «грозные решения»

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости/kremlin.ru

Патриарх Кирилл, Владимир Путин

Патриарх Кирилл, обращаясь к президенту России Владимиру Путину после инаугурации, подчеркнул, что порой глава государства должен принимать «грозные решения», передает RTVI. Он также пожелал, чтобы конец века и означал конец пребывания Путина во власти.

Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. И, если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. <...> С дерзновением скажу: дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти, — сказал он.

Патриарх Кирилл добавил, что зачастую эти «грозные решения» связаны с жертвами, но они никогда не осуждались ни церковью, ни народом, поскольку всегда принимались во благо государства и его граждан. Он также напомнил, что в истории запечатлено множество святых, в том числе и глав государств, которые мужественно защищали свой народ. В качестве примера Патриарх привел князя Александра Невского.

Ранее сообщалось, что в Благовещенском соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен, благословив Путина на работу в должности главы государства и пожелав ему мира в душе. NEWS.ru собрал самые яркие кадры с церемонии инаугурации.