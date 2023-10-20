Раскрыты детали беседы Микояна со 112 после двойного убийства Микоян во время звонка в 112 сознался в убийстве и попросил не выкручивать руки

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Роман Микоян

Telegram-канал «Немалахов» сообщает, что Роман Микоян, обвиняемый в убийстве сына и тещи рок-музыканта Станислава Намина, после содеянного позвонил в 112 и рассказал о произошедшем. По сведениям канала, в беседе с сотрудником горячей линии он признался в содеянном и попросил не выкручивать ему руки при задержании.

Два трупа, бабушка и брат, сдаюсь, прошу руки не выкручивать, — приводит канал слова Микояна.

Тем временем Истринский суд Московской области получил ходатайство следствия об аресте Микояна на два месяца по обвинению в двойном убийстве, пишет ТАСС. Начало заседания запланировано на 14:30 по мск.

В Истринский городской суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание запланировано на 14:30 мск, — говорится в сообщении.

Убийство 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко произошло 18 октября. В Следственном комитете РФ подчеркнули, что задержанный Микоян уже дал признательные показания, ему выдвинуты обвинения. В ходе допроса задержанный также заявил, что мотивом для совершения преступления стал давний семейный конфликт.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Микоян после нападения на 85-летнюю тещу и 30-летнего сына артиста лежал на полу и говорил о Боге. По информации журналистов, в таком состоянии его нашла мать Галина, после чего мужчина показал ей тела и попытался вызвать скорую помощь.