Стало известно, что Паша Техник вышел на связь со своим лечащим врачом Нарколог Шуров рассказал, что Паша Техник вышел на связь со своим лечащим врачом

Фото: t.me/pashatecknikk

Паша Техник

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) мог снова начать употреблять наркотики, заявил NEWS.ru врач-нарколог Василий Шуров. По его мнению, музыкант выкладывает видео в состоянии интоксикации, то есть он «употребляет».

Да, он сорвался. Если попросит о помощи, будем помогать. К сожалению, обычно такие люди попадают на лечение после передозировки. Его лечащий доктор с ним на связи. Пока Паша Техник выкладывает видео в состоянии интоксикации, то есть он употребляет, — рассказал Шуров.

Ранее супруга Техника Ева Карицкая сообщала, что музыкант находился в коме после употребления ряда наркотических веществ. Девушка обвинила в этом знакомых артиста, которые употребляли с ним препараты вопреки состоянию его здоровья. Также в Сети были опубликованы скриншоты из Telegram-канала Карицкой, в котором она пообещала разобраться со всеми, кто пригласил Техника на вечеринку c наркотиками. Супруга музыканта указала, что за месяц у него трижды были приступы эпилепсии.

Ранее Карицкая заявляла, что неадекватное поведение мужа угрожает благополучию их семьи и он нуждается в помощи профессионалов. В частности, Павел громко включал музыку несмотря на то, что его сын спит. Звуки из квартиры Техника слышны и соседям. По данным журналистов, Ева написала заявление на имя психиатра-нарколога, где подчеркнула, что ее муж отказывается обратиться к специалистам, и просит помочь ему.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.