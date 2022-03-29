Стало известно, что объём мясного производства в Москве вырос на 19,5%

В 2021 году в Москве объём производства мясного сектора вырос на 19,5%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, за три года 27 мясоперерабатывающих предприятий Москвы произвели около 1 млн тонн продукции, сообщает РИАМО.

Объём отгрузки товаров собственного производства за этот же период составил порядка 318 миллиардов рублей. Только за последний год было выпущено свыше 307 тонн этой продукции. В 2021 году объём производства мясного сектора вырос на 19,5 процента, — заверил Ефимов.

Он также рассказал о системе мер поддержки столичных предприятий, которые помогают развивать отрасль. Например, семь компаний получают льготы и займы от города, а четыре предприятия имеют статус промышленного комплекса.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал призыв главы Минсельхоза ФРГ Джема Оздемира «есть меньше мяса для борьбы с Россией». Он завил, что пришло время менять национальные привычки немцев, и предложил им отказаться от употребления колбасы.