Стало известно, что насморк может быть симптомом депрессии

Насморк действительно может быть проявлением депрессивных состояний, однако для точного диагноза необходимо исключить другие распространённые заболевания, заявила оториноларинголог Светлана Марнова. Она уточнила, что если анализы не выявили патологии, то пациента могут направить на обследование к психотерапевту, пишет «Слово и Дело».

Причиной могут служить стрессовые расстройства, депрессия, на фоне которых также может возникать отёк слизистой раковин, и человек чувствует заложенность носа или отделяемое из носа. Выявить причину не всегда удаётся, есть ряд исследований (рентген/КТ пазух), исследование назального секрета, общий анализ крови, крови на аллергены и другие, которые могут подсказать причину заболевания, — уточнила Марнова.

Психолог Олег Долгицкий отметил, что во время депрессии у человека падает иммунитет, из-за этого он становится более подвержен насморку или другим заболеваниям. По его словам, хронический стресс может спровоцировать появление раковых клеток в долгосрочной перспективе и язву желудка в краткосрочной.

Ранее психолог Любовь Крушинских назвала опасность затяжного стресса. Она заявила, что чем дольше человек находится в стрессовом состоянии, тем разрушительнее его воздействие на самого человека и его организм. По словам эксперта, сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма, преждевременное старение клеток и органов.